Le régime IG, c'est quoi?

Aujourd'hui, j'ai entendu parler du régime "IG", basé sur l'Indice Glycémique. Apparu au début des années 2000, c'est une méthode qui serait efficace pour perdre du poids à long terme. La logique est assez simple: il faut privilégier les nourritures ayant un indice glycémique faible, et bien sûr également les aliments riches en fibres.

Ce "régime" n'en est pas vraiment un, mais consiste plutôt en une hygiène de vie qui me semble plutôt logique, et nécessite un réel effort. C'est aussi un investissement important, car la "malbouffe" est bon marché, alors que les aliments de qualité, riches en fibres, sont souvent plus chers (bio) et plus compliqués à préparer. Il faut bien sûr préciser que les aliments "tous prêts" sont très mauvais pour la santé.

Bref, au final, ce régime recommande ce type d'aliments, ainsi que des protéines, acides gras monoinsaturés et oméga3.

C'est un "régime" à tester, au plutôt un mode de vie à adopter à long terme.